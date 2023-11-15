Курс доллара продолжает падение

Доллар сегодня на открытии торгов Мосбиржи продолжил неспешное падение, вслед за ним пошла на спад и европейская валюта – небольшой рост показал лишь курс китайского юаня.

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи курс американской валюты снова пошел вниз – доллар потерял на старте 4,75 копейки и сейчас торгуется за 88,5 рубля.

Вслед за долларом потянулся и евро – европейская валюта подешевела на 8,25 копейки и сейчас стоит 97,25 рубля, передает ТАСС.

Укрепляется только китайская национальная валюта - юань подорожал на 0,9 копейки и сейчас торгуется за 12,42 рубля.