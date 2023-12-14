Курс доллара поднимался выше 91 рубля

Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи курс доллара преодолел отметку в 91 рубль, остававшуюся для него непреодолимой с 11 декабря.

Курс доллара сегодня на старте торгов на Московской бирже превысил 91 рубль, он рос на 0,25% и стоил 91,19 рубля, правда, продлилось это недолго – уже через 5 минут американская валюта потеряла 0,1% и сейчас торгуется за 90,91 рубля.

Растет в цене европейская валюта – она прибавила 0,59%, и сейчас евро стоит 99,66 рубля, передает ТАСС.

А вот курс китайской национальной валюты снижался на 0,24% - сейчас юань стоит 12,70 рубля.