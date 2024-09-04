Курорты Краснодарского края будут загружены на 80% в сентябре

Гостиницы и отели черноморского побережья Кубани ожидают достаточно интенсивной загрузки во время бархатного сезона 2024, причем пиковой будет нагрузка на средства размещения в сентябре, а далее число свободных номеров будет только расти.

Кубанские курорты пользуются серьезным спросом у россиян в нынешний бархатный сезон, рассказали краевые власти.

Врио главы Минкурортов Михаил Зарицкий рассказал, что относительно 2023 года объемы бронирования увеличились, рост составил примерно 3-5%. По его словам, хотя в среднем в отелях и гостиницах достаточно свободных номеров, но если брать средства размещения по отдельности, то их загрузка различается.

В администрации Кубани также сообщили, что в сентябре прогнозируемая загрузка на берегу Черного моря составит почти 79%. В октябре она опустится до 63%, в ноябре спадет до 43%. Отметим, что бархатный сезон на черноморском побережье стартует в сентябре и длится до середины октября.

На побережье Азовского моря, где бархатный сезон начинается уже во второй половине августа, а заканчивается в середине сентября, ожидаемая загрузка ниже. В сентябре она прогнозируется на уровне почти 40%, в октябре она может достигнуть 34%, в в ноябре – упадет до 18%.

Не забывают россияне и про предгорные районы Кубани. В сентябре там будет занято 55% средств размещения, в октябре – чуть более 40%, в ноябре – треть.