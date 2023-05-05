Курорты КБР проверят на доступность для людей с ОВЗ

Опубликовано: 18:19, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорты и туристические объекты Кабардино-Балкарии проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья комиссия Минкурортов и общественники.

Минкурортов Кабардино-Балкарии совместно с общественниками организует мониторинг доступности объектов туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями (ОВЗ), сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Сразу после праздников, 10 мая, комиссия посетит комплексы термальных источников Аушигера и "Сосруко", где проверит наличие пандусов, подъемников, удобных дверных проемов и многое другое, - передает "Интерфакс".

По итогам проверки их собственники получат предписания по обеспечению доступной среды для людей с ОВЗ, после чего комиссия проверит все туристические объекты республики.