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Курортам Краснодарского края не хватает гостиниц премиум-класса

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Разворот россиян в сторону внутреннего туризма выявил серьезную проблему на Кубани. В регионе слишком мало отелей премиум-класса.

Туристам, ранее отдыхавшим за границей, не хватает высококлассных средств размещения в Краснодарском крае. О проблеме рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, цель – повысить возвратность туристов, но для этого сначала надо обеспечить хорошие условия в отелях и гостиницах, то есть запустить новые проекты.

"Это инвестиции, это привлечение, потому что у нас катастрофически не хватает отелей премиальной категории под туристов, которые ездили в Турцию и в европейские страны, привыкли к этому уровню и требуют этого уровня от курортов, в которые прибывают в нашей стране, в частности в Краснодарском крае"

– чиновник

Замглавы региона настроен весьма оптимистично, ведь за счет господдержки, которая оказывается инвестпроектам, они быстро выходят на высокую и даже сверхокупаемость.

В числе этих мер, уточнил Руппель, и общероссийская преференция, состоящая в отмене НДС, и исключительно кубанская льгота по налогу на имущество, которая действует в течение 10 лет.

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