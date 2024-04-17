Курорт «Архыз» прирастет двумя туристическим  деревнями

Две туристические деревни будут построены к 2030 году в Карачаево-Черкесии. Они будут состоять из современных гостиничных комплексов с разнообразным инфраструктурным обеспечением для комфортного отдыха гостей.

Для того чтобы удовлетворить потребности постоянно растущего потока туристов, планируется застроить две новые туристические деревни на курорте «Архыз» - Фестивальную и Дукка. Населенные пункты будут оборудованы всем необходимым для туристов.

Планируется, что благодаря новым туристическим деревням, общее количество гостиничных мест на курорте «Архыз» превысит 8 тысяч. Это значительно расширит возможности для проживания туристов, позволит привлечь больше гостей и создаст дополнительные рабочие места в сфере обслуживания.

«К 2030 году резидентами особой экономической зоны и частными инвесторами планируется застройка еще двух деревень — это Фестивальная и Дукка. Общий номерной фонд составит более 8 000 мест размещения в этих объектах»

– гендиректор курорта Роман Киранчук.

По его словам, развитие туризма на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии является приоритетным направлением для региональных властей.

Отметим, что планы по застройке новых туристических деревень Фестивальная и Дукка свидетельствуют о стремлении создать комфортные условия для отдыхающих и привлечь еще больше туристов в этот удивительный уголок природы.