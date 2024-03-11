"Кубанскую ярмарку" примет Краснодар

В столице Кубани проведут ярмарку, на которой представят продукцию более 400 хозяйств региона. Ее участниками станут 11 производителей из Сочи. Ярмарка будет работать с 21 по 24 марта.

Комплекс "Экспоград Юг" в Краснодаре проведет мероприятие "Кубанская Ярмарка - Весенняя", там будет представлена местная продукция свыше 400 хозяйств.

Старт мероприятия запланирован на 21 марта и завершится 24 числа. Участниками станут 11 производителей из Сочи, которые подготовят для гостей товары из натуральной кожи, чай, травы, специи, сладости и другую продукцию

Стоит добавить, что ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Вход свободный.