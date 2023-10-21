Кубанское масло стали поставлять в Иран

Опубликовано: 7:19, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подсолнечное масло из Краснодарского края начали продавать в Иране. Экспорт этого продукта в ИРИ начался в 2023 году и имеет большие перспективы для развития.

Экспорт продуктов питания из Краснодарского края растет и имеет большой потенциал. О достижениях поведал вице-губернатор.

По словам Александра Руппеля, текущий год ознаменовался первыми в истории поставками растительного масла в ИРИ.

"Что касается экспорта - сейчас 80% наших поставок в Иран - это злаковые. Но мы бы хотели наращивать экспорт переработки - муки, крупы, изделий. В этом году, кстати, впервые начали поставки растительного масла, сейчас это около 12% от общего объема экспорта"

– замгубернатора

Он добавил, что в этой области специалисты видят большой потенциал.

По словам чиновника, в планах расширение ассортимента экспорта в Иран. В частности, иранцы смогут попробовать изготовленные в России сладости.

Что касается импорта из Ирана, то Кубань нарастит закупки фиников и других сухофруктов, а также орехов и различных экзотических фруктов.