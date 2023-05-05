Крыша многоэтажки горела в Атырау

Опубликовано: 22:06, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео полиции Казахстана

Полицейские помогли потушить огонь и эвакуировать жильцов из горящего дома в Атырау. В результате пожара никто не пострадал.

Крупный пожар произошел сегодня в Атырау. Горел жилой дом, проводилась эвакуация, рассказали в полиции Казахстана.

Вечером примерно в 19:32 по местному времени (17:32 мск) правоохранители получили сигнал от пожарных о том, что огонь охватил крышу многоэтажного дома.

Через четыре минуты майор Куаныш Бозакаев и капитан Ерлан Мырзагереев уже были на месте возгорания.

В какой-то момент огонь с крыши перешел на балкон одной из квартир верхнего этажа, а затем распространился внутрь самой квартиры. Вместе с ее хозяином полицейские стали тушить ее.

Локализовав пожар, они приступили к эвакуации жильцов. Стражи порядка вывели в безопасное место 25 человек.

Пожарные за час полностью погасили пламя. Никто не пострадал.