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Крымские садоводы собрали рекордный урожай сливы и алычи

Слива
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени на прилавках российских магазинов появится крымская слива и алыча – аграрии республики отчитались о рекордном урожае этих фруктов, которые они собрали нынешней осенью.

Крымские садоводы отчитались о новом рекорде – нынешней осенью они собрали свыше 1 тыс т сливы и алычи, что в 2,5 раза превышает прошлогодний урожай, передает официальный Telegram-канал правительства Крыма "Республика Крым |Z| Официально".

Сорта сливы Анна Шпет, Стенлей, Гросса де Фелисио, Рубин Крана, выращенные под южным солнцем, давно пользуются заслуженной популярностью у любителей за свой неповторимый вкус и пользу, к тому же они прекрасно подходят для домашних заготовок.

Уже в ближайшее время крымская слива и алыча появится на прилавках российских магазинов, а в будущем крымских фруктов станет еще больше - на закладку плодовых садов в нынешнем 2023 году выделили более 800 млн рублей.

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