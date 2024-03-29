Крымчанин, призывавший нападать на русских, задержан

В Крыму поймали мужчину, который призывал нападать на русских. Он также выкрикивал антироссийские лозунги. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ФСБ поймали жителя Крыма, которые призывал нападать на русских, а также выкрикивал антироссийские лозунги, пишет пресс-служба ФСБ по республике.
Сам мужчина родом из Феодосии, отметили в ведомстве. Он публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги экстремистского толка.
«Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)»
- ФСБ по Крыму
В ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. Материалы были направлены на рассмотрение в суд Феодосии.