Крупный пожар пылает в Сочи

Опубликовано: 0:48, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Частный дом загорелся сегодня вечером в Сочи, а точнее в поселке Лоо. Площадь пожара достигает почти 250 кв м. Огонь тушат 15 пожарных.

Огонь охватил частный дом в сочинском Лоо (Лазаревский район), о пожаре сообщили в кубанском МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 22:17 мск. Звонивший рассказал, что горит частный дом в три этажа на улице Жигулевской.

Уже через три минуты первые пожарные прибыли на место ЧП. Оказалось, что пламя охватило крышу и мансарду. Площадь пожара оценили в 240 кв м.

Сейчас пожарные - всего 15 человек - борются с огнем. В их распоряжении шесть единиц техники.