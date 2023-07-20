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Крупный пожар пылает в Сочи

Крупный пожар пылает в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Частный дом загорелся сегодня вечером в Сочи, а точнее в поселке Лоо. Площадь пожара достигает почти 250 кв м. Огонь тушат 15 пожарных.

Огонь охватил частный дом в сочинском Лоо (Лазаревский район), о пожаре сообщили в кубанском МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 22:17 мск. Звонивший рассказал, что горит частный дом в три этажа на улице Жигулевской.

Уже через три минуты первые пожарные прибыли на место ЧП. Оказалось, что пламя охватило крышу и мансарду. Площадь пожара оценили в 240 кв м.

Сейчас пожарные - всего 15 человек - борются с огнем. В их распоряжении шесть единиц техники.

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