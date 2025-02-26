Вестник Кавказа

Краснокнижных пеликанов заметили в Махачкале впервые за 13 лет

Краснокнижных пеликанов заметили в Махачкале впервые за 13 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На пляже в Махачкале обнаружили пеликанов из Красной книги. Их появление связано с замерзанием Аграханского залива.

Занесенных в Красную книгу кудрявых пеликанов из Аграханского залива впервые за 13 лет заметили на пляже в Махачкале.

Как пишет "АиФ-Дагестан", новость вызвала бурную реакцию среди местных жителей в социальных сетях. Дагестанцы в комментариях выражают свою радость.

Некоторые пользователи уточняют, что появление пеликанов связано с замерзанием Аграханского залива, где сами птицы обычно зимуют.

Подчеркивается, что кудрявые пеликаны не умеют нырять, поэтому они отправились в Махачкалу спасаться. Комментаторы отмечают, что местные жители их кормят.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, кудрявые пеликаны занесены в Красную книгу. Им присвоен 3 статус редкости, они находятся под угрозой исчезновения.

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