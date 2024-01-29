Краснодарскому экс-судье грозит 10 лет за смерть велосипедиста и бегство с места ДТП

Экс-судье из Краснодара Юрию Захарчевскому грозит десять лет колонии за двойное преступление – он не только сбил велосипедиста, который впоследствии скончался, но и сбежал с места ДТП на своем автомобиле.

Государственное обвинение ходатайствовало перед судом о приговоре в 10 лет колонии экс-судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому.

В 2020 году в кубанской столице судья, находясь за рулем своего автомобиля Toyota Land Cruser, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и покинул место преступления, установило следствие. Пострадавший через несколько месяцев скончался в больнице, передает ТАСС.

Ранее кубанская коллегия судей своим решением с первого февраля 2022 года прекратила полномочия судьи, интересно, что заявление об этом подал сам Захарчевский.

Это еще не все, что грозит бывшему судье: семья погибшего молодого человека подала в суд гражданский иск на компенсацию морального и материального вреда в сумме 16 млн рублей.