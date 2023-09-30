Краснодарские курорты приняли более 15 млн гостей

Опубликовано: 14:41, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов в Краснодарский край вырос в этом году. С начала года регион посетили уже 15 млн туристов.

Краснодарский край нарастил турпоток на 5%, следует из статистических данных, обнародованных местными властями.

«С начала года мы приняли 15 млн гостей. Несмотря на непростую транспортную логистику мы идем с опережением прошлогодних показателей на 5%»

– вице-губернатор края Александр Руппель

За лето регион принял 9,7 млн гостей.

Чаще всего отдыхающие на Кубани предпочитают отели уровня 4 или 5 звезд, свыше 80 комфортных отелей региона работают в формате «все включено», что повышает востребованность среди туристов.