Краснодарские курорты приняли более 15 млн гостей

Поток туристов в Краснодарский край вырос в этом году. С начала года регион посетили уже 15 млн туристов.
Краснодарский край нарастил турпоток на 5%, следует из статистических данных, обнародованных местными властями.
«С начала года мы приняли 15 млн гостей. Несмотря на непростую транспортную логистику мы идем с опережением прошлогодних показателей на 5%»
– вице-губернатор края Александр Руппель
За лето регион принял 9,7 млн гостей.
Чаще всего отдыхающие на Кубани предпочитают отели уровня 4 или 5 звезд, свыше 80 комфортных отелей региона работают в формате «все включено», что повышает востребованность среди туристов.