Краснодар прирастет новым микрорайоном

Новый микрорайон планируют построить в столице Краснодарского края. Он появится в Прикубанском округе. План планировки опубликовала администрация города.
«Проектом предусматривается размещение 5 дошкольных образовательных организаций на 350 мест каждая, школ на 1100 мест и на 1650 мест, двух объектов здравоохранения, детской школы искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управления социальной защиты»
- администрация Краснодара
Помимо этого, в микрорайоне появится собственная церковь и котельная. Для удобства населения в нем разместят многоуровневые парковки с магазинами. Также будет организована инфраструктура для занятий спортом: уличные площадки, бассейн и спортивная секция для детей на 500 мест.
Общая площадь будущего микрорайона – 76 га.