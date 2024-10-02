Вестник Кавказа

Краснодар прирастет новым микрорайоном

Краснодар прирастет новым микрорайоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Прикубанском округе Краснодара появится новый микрорайон с развитой инфраструктурой на площади 76 га. Администрация города уже подготовила проект строительства.

Новый микрорайон планируют построить в столице Краснодарского края. Он появится в Прикубанском округе. План планировки опубликовала администрация города.

«Проектом предусматривается размещение 5 дошкольных образовательных организаций на 350 мест каждая, школ на 1100 мест и на 1650 мест, двух объектов здравоохранения, детской школы искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры, управления социальной защиты»

- администрация Краснодара

Помимо этого, в микрорайоне появится собственная церковь и котельная. Для удобства населения в нем разместят многоуровневые парковки с магазинами. Также будет организована инфраструктура для занятий спортом: уличные площадки, бассейн и спортивная секция для детей на 500 мест.

Общая площадь будущего микрорайона – 76 га.

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