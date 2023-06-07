Краснодар примет фестиваль клубники

Опубликовано: 23:58, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в эту субботу, 10 июня, в центре Краснодара в его торговом квартале откроется масштабный фестиваль любимой ягоды россиян, на котором можно будет попробовать и купить самую лучшую клубнику производителей Кубани и Адыгеи, а также другие деликатесы фермеров юга.

В Краснодаре в торговом квартале "Центр города" в нынешнюю субботу, 10 июня, в 11 часов стартует фестиваль клубники: свою лучшую ягоду, любимую всеми россиянами, на фестивале представят производители Кубани и соседней Адыгеи.

Помимо клубники, в торговых рядах будут деликатесы от ведущих фермеров юга, которые можно будет продегустировать перед тем, как купить, а также зона фудкорта, где на съедение гостям будет предоставлен гигантский клубничный пирог, рассказали организаторы, передает портал Юга.ру.

Параллельно с фруктовым изобилием на фестивале пройдут ярмарка ремесленных товаров домашней утвари, предметов быта и украшений, эко-локация с зонами обмена вещами и обмена комнатными растениями, мастер-классы по танцам, сыроварению, рисованию и шитью сумок, а также модный показ от дизайнеров.

Впрочем, этим фестиваль не ограничится – обширной будет и его спортивно-культурная программа, в рамках которой запланированы конкурсы, развлечения для детей, спортивные состязания, выступления кавер-групп "Мэйби", "Нет на карте" и "Схема".