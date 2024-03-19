Вестник Кавказа

Красная Поляна закрыла трассы из-за лавин

Красная Поляна закрыла трассы из-за лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавинная опасность объявлена в Сочи на курорте "Красная Поляна". Из-за возможного схода снежных масс была закрыта часть трасс для катаний.

Часть горнолыжных маршрутов для катания была вынуждена закрыться на курорте "Красная Поляна" в Сочи в связи у грозой схода лавин. Такие данные распространила пресс-служба курорта в своем telegram-канале.

"В 12:00 мск согласно лавинному бюллетеню закрываем трассы "Панорама", "Струна", "Снежная"

– пресс-служба "Роза Хутор"

Кроме этого, курорт "Газпром Поляна" будет не доступен для катаний в темное время суток на склоне "Лаура". Также часть канатных маршрутов закрыта на профилактические работы. В частности, речь идет о склоне "Альпика".

Также часть маршрутов была закрыта на курорте "Роза Хутор".

 "Трассу "Бумеранг" и канатную дорогу "Кабан" закрываем по лавинной опасности"

– пресс-служба "Роза Хутор"

Уточняется, что курорт прекращает работу сноупарка в нынешнем сезоне по причине теплой погоды и низкого качества снега.

Ранее спасатели предупредили о возможном сходе лавин в горных районах Сочи. Лавинная опасность будет сохраняться в течение суток. 

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