Кран упал на стройке в Астане

Очередное ЧП произошло на стройке в Казахстане. В Астане во время возведения жилого комплекса у башенного крана оторвалась одна из секций. Это могло произойти из-за превышения допустимого веса груза.
Башенный кран развалился на стройке в Астане, рассказали в МЧС Казахстана.
ЧП случилось утром, в 9.25 по местному времени (6.25 мск), на площадке, где строится крупный жилой комплекс.
В какой-то момент, когда кран поднимал груз, одна из его секций обвалилась.
Предварительно это произошло из-за перегруза.
В результате никто пострадал.
Расследовать инцидент будет специально созданная комиссия.