Кран упал на стройке в Астане

Опубликовано: 17:44, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Комитета промышленной безопасности МЧС Казахстана

Очередное ЧП произошло на стройке в Казахстане. В Астане во время возведения жилого комплекса у башенного крана оторвалась одна из секций. Это могло произойти из-за превышения допустимого веса груза.

Башенный кран развалился на стройке в Астане, рассказали в МЧС Казахстана.

ЧП случилось утром, в 9.25 по местному времени (6.25 мск), на площадке, где строится крупный жилой комплекс.

В какой-то момент, когда кран поднимал груз, одна из его секций обвалилась.

Предварительно это произошло из-за перегруза.

В результате никто пострадал.

Расследовать инцидент будет специально созданная комиссия.