Космодром "Байконур" в опасности из-за кори в Казахстане

Опубликовано: 11:08, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Резкий рост заболеваемости корью в Казахстане угрожает Байконуру. Планируется вакцинация жителей города, это должно помочь с эпидситуацией.

Вспышка кори, регистрируемая в последнее время в Казахстане является угрозой для комплекса "Байконур", предупреждают городские власти.

"Количество случаев кори, зарегистрированных в Казахстане с начала года, составило более 7 тысяч. Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки), увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе "Байконур"

– администрация Байконура

Прививочная кампания в городе будет активизирована, постановила межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Байконура.

Отметим, что в конце года с космодрома должна быть запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25". Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что корабль успешно прошел проверку на герметичность - был проведен шестидневный цикл пневмовакуумных испытаний.

Корь - крайне заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В Казахстане на сегодня нет ни одного региона, свободного от кори. Пик вспышки заболеваемости еще впереди, специалисты считают, что он наступит в ноябре.