Космодром "Байконур" в опасности из-за кори в Казахстане

Вспышка кори, регистрируемая в последнее время в Казахстане является угрозой для комплекса "Байконур", предупреждают городские власти.
"Количество случаев кори, зарегистрированных в Казахстане с начала года, составило более 7 тысяч. Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки), увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе "Байконур"
– администрация Байконура
Прививочная кампания в городе будет активизирована, постановила межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Байконура.
Отметим, что в конце года с космодрома должна быть запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25". Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что корабль успешно прошел проверку на герметичность - был проведен шестидневный цикл пневмовакуумных испытаний.
Корь - крайне заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В Казахстане на сегодня нет ни одного региона, свободного от кори. Пик вспышки заболеваемости еще впереди, специалисты считают, что он наступит в ноябре.