Опубликовано: 16:21, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

Росатом в ночь на вторник отправит в Турцию корпус реактора для АЭС "Аккую". До конца года планируется завершить второй из четырех блоков, в следующем - третий.

В госкомпании "Росатом" рассказали о текущих работах над первой турецкой АЭС "Аккую".

Корпус реактора для атомной электростанции "Аккую" был отгружен в Волгодонске. В ночь на 26 сентября он будет перевезен на спецпричал "Атоммаша", откуда на барже преодолеет 3 тыс км до пункта назначения, поделился гендиректор АО "Атомэнергомаш" ГК "Росатом" Игорь Котов.

Вес корпуса реактора составляет 320 тонн, длина 13 м, диаметр 4,5 м.

Из четырех энергоблоков один уже готов, второй будет готов до конца 2023 года, поделился представитель компании.

"И второй блок (АЭС) мы в этом году закончим полностью (...). Третий блок мы будем догружать еще в следующем году немного"

– Котов

Кроме того, в настоящее время "Росатом" работает над изготовлением оборудования для четверного блока первой турецкой атомной электростанции.

"Мы начинаем изготавливать, чтобы в 2025 году четвертый энергоблок "Аккую" был полностью обеспечен оборудованием и всей ядерной паропроизводящей установкой"

– Котов

С начала года "Атоммаш" в Ростовской области отгрузил уже пять реакторов, четыре из них - для иностранных проектов.