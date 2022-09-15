Король Карл III не посетит COP29 в Баку

Карл III не будет присутствовать на климатической конференции COP29 в Азербайджане. Сейчас монарх продолжает лечение от нераскрытой формы рака.

Король Великобритании Карл III не сможет присутствовать на Конференции ООН по климату в Баку.

Состояние здоровья монарха, который борется с раком, накладывает значительные ограничения на его активность. Несмотря на поддержку экологических инициатив и выступление на открытии прошлой конференции в Дубае, король не сможет посетить Баку в ноябре, передает "Скай Ньюс".

При этом отмечается, что Карл III не откажется от королевского тура по Австралии и Самоа на следующей неделе.

Напомним, в Баку состоится климатическая Конференцию ООН через месяц. Мероприятие начнется 11-го ноября, а завершится – 22-го.