Вестник Кавказа

Король Карл III не посетит COP29 в Баку

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карл III не будет присутствовать на климатической конференции COP29 в Азербайджане. Сейчас монарх продолжает лечение от нераскрытой формы рака.

Король Великобритании Карл III не сможет присутствовать на Конференции ООН по климату в Баку

Состояние здоровья монарха, который борется с раком, накладывает значительные ограничения на его активность. Несмотря на поддержку экологических инициатив и выступление на открытии прошлой конференции в Дубае, король не сможет посетить Баку в ноябре, передает "Скай Ньюс".     

При этом отмечается, что Карл III не откажется от королевского тура по Австралии и Самоа на следующей неделе. 

Напомним, в Баку состоится климатическая Конференцию ООН через месяц. Мероприятие начнется 11-го ноября, а завершится – 22-го.

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