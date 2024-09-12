Коралловый рай Рас-Банас станет новым курортом Египта на Красном море

Рас-Банас в Египте хотят превратить в курорт. Сегодня на полуострове с огромнейшим коралловым рифом стоят всего несколько деревень. В будущем новый курорт в Египте может стать конкурентом Шарм-эль-Шейху.

В Египте на Красном море может появиться еще один крупный курорт, речь идет о Рас-Банас.

Полуостров Рас-Банас находится на юге Египта и сегодня не освоен туристической отраслью. При этом место можно назвать раем для любителей подводной жизни: возле Рас-Банас находится одно из крупнейших в мире скоплений коралловых рифов. Кроме того, климат в этом регионе мягкий, туристы смогут отдыхать круглый год. Ожидается, что Рас-Банас «затмит Шарм-эль-Шейх».

По данным египетских СМИ, инвестором новой курортной зоны выступит Саудовская Аравия. Создание курорта будет поэтапным: сначала проведут реконструкцию аэропорта, построят дороги, затем появятся отели, после этого - торговые центры, аквапарки и прочее.

Интересно, что раньше в Рас-Банас располагалась советская военная база, она появилась в 1970 году, а через пару лет со сменой власти в Египте советских военных сменили американские.