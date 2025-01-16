Контроль за автозаправками в Махачкале будет ужесточен

В Махачкале ужесточат контроль за работой АЗС. Владельцам предложили активное сотрудничество с органами и строгое соблюдение правовых норм и требований безопасности.

Махачкалинские власти ужесточат контроль за деятельностью автозаправочных станций, сообщает пресс-служба администрации дагестанской столицы.

В мэрии прошло совещание под главенством замруководителя города Хакима Ашикова. На нем были подведены итоги проверок и намечены новые шаги по безопасности на АЗС.

Ашиков отметил важность оперативного устранения всех выявленных нарушений. Владельцам станций предложили активное сотрудничество с властями.

Кроме того, от них потребовали строгое соблюдение правовых норм и требований безопасности. В случае игнорирования замечаний будут применены жесткие меры.