Конгрессмен Шерман предлагает вооружить Армению 

Опубликовано: 10:45, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США должны предоставить военную помощь Армении, объявил известный лоббист армянского национализма в Конгрессе Брэд Шерман.

Член демократической партии США Брэд Шерман утверждает, что Америке необходимо помочь Армении с вооружением, под предлогом повышения ее обороноспособности в противостоянии с Азербайджаном. Такое заявление он опубликовал на своей странице в Х.

Ранее Шерман уже призывал США ввести санкции против Азербайджана и предоставить поддержку Армении. По его словам, это должно помочь предотвратить мнимую угрозу территориальной целостности РА. Также конгрессмен посчитал необходимым, чтобы администрация президента США публично заявила о введении санкций против Азербайджана и оказала военную помощь Армении.