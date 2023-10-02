РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Конгрессмен Шерман предлагает вооружить Армению 

Конгрессмен Шерман предлагает вооружить Армению 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США должны предоставить военную помощь Армении, объявил известный лоббист армянского национализма в Конгрессе Брэд Шерман.

Член демократической партии США Брэд Шерман утверждает, что Америке необходимо помочь Армении с вооружением, под предлогом повышения ее обороноспособности в противостоянии с Азербайджаном. Такое заявление он опубликовал на своей странице в Х.

Ранее Шерман уже призывал США ввести санкции против Азербайджана и предоставить поддержку Армении. По его словам, это должно помочь предотвратить мнимую угрозу территориальной целостности РА. Также конгрессмен посчитал необходимым, чтобы администрация президента США публично заявила о введении санкций против Азербайджана и оказала военную помощь Армении.

Блинкен: США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость

Блинкен: США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version