Блинкен: США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость

Опубликовано: 19:13, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Госдепа ответил на вопрос о признании права Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности в связи с последними событиями в регионе.

Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность, напомнил Энтони Блинкен на фоне локальной антитеррористической операции Азербайджана, прошедшей в Карабахском регионе АР.

"Если речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости, мы поддерживаем эти предложения для всех, кто заинтересован"

– Энтони Блинкен

Американский госсекретарь уточнил, что Штаты ведут переговоры со всеми участниками ситуации.

По его словам, Вашингтон поддерживает контакт в том числе с армянским населением Ханкенди.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.