Блинкен: США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость

Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность, напомнил Энтони Блинкен на фоне локальной антитеррористической операции Азербайджана, прошедшей в Карабахском регионе АР.
"Если речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости, мы поддерживаем эти предложения для всех, кто заинтересован"
– Энтони Блинкен
Американский госсекретарь уточнил, что Штаты ведут переговоры со всеми участниками ситуации.
По его словам, Вашингтон поддерживает контакт в том числе с армянским населением Ханкенди.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.