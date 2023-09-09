Конфликт Ирана и Израиля может отразиться на всем регионе

Дальнейшая эскалация ирано-израильского конфликта может привести к последствиям, которые отразятся на всем регионе, предупредили в Международном комитете Красного Креста.

Если обострение конфликта Тель-Авива и Тегерана не прекратится, то последствия такого развития событий могут негативно сказаться на всем регионе, рассказал глава делегации МККК в России и Беларуси Борис Мишель на полях ПМЭФ-2025.

По его словам, МККК опасается, что выход конфликта на новый виток станет принесет несчастье еще большему числу представителей мирного населения. Кроме того, последствия, по словам Мишеля, могут быть еще более тяжелыми – они могут распространиться вне зоны непосредственных боевых действий и охватить весь регион, в котором и без того существует целый ряд нерешенных конфликтов.

"Со своей стороны, призываем все стороны соблюдать требования международного гуманитарного права и предпринимать шаги для немедленной деэскалации"

– Мишель

Кроме того, указал представитель МККК, сторонам надо срочно реализовать политические меры, которые помогли бы не допустить дальнейшей гибели людей и остановить разрушения в регионе, жители которого и так страдают от многочисленных конфликтов.