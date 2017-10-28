Вестник Кавказа

Концерт Бурака Озчивита в Москве сдвинули на февраль

Концерт Бурака Озчивита в Москве сдвинули на февраль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит не выступит в Москве в четверг 10 октября, как предполагалось ранее. Его концерт перенесли на несколько месяцев. Изменилось и место проведения мероприятия.

Поклонники таланта известного турецкого актера Бурака Озчивита не смогут увидеть артиста 10 октября в Москве – его выступление отложено на 2025 год, рассказали в агентстве Moscow Nights.

Уточняется, что мероприятие перенесено на четыре месяца. Теперь концерт запланирован на 10 февраля, передает РИА Новости.

Кроме того, изменено и место его проведения. Изначально Озчивит должен был выступать на Live Арене. Сейчас сообщается, что он выйдет на сцену Государственного Кремлевского дворца.

Почему было решено отложить концерт, информации нет.

Отметим, что мероприятие, на котором звезда должен был выступать в четверг, называется "Музыка турецких сериалов".

Бураку Озчивиту 39 лет. У него высшее "творческое" образование – актер окончил факультет кино университета Мармара в Стамбуле. Сначала Озчивит работал моделью, причем в 2005 году стал вторым в конкурсе "Лучшая модель мира". Затем он начал актерскую карьеру. Играл главные роли в фильмах и сериалах, благодаря которым Озчивита знают по всему миру. Самые известные сериалы с его участием – "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" и "Черная любовь".

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