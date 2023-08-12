Концерт американского рэпера обойдется властям Армении в $6 млн

Опубликовано: 4:30, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: cтраница Snoop Dogg в социальных сетях

Армянские власти выделили на осенний концерт американского исполнителя Snoop Dogg примерно $6 млн. Он состоится в столице республики через полтора месяца.

Правительство Армении потратит около $6 млн на концерт американского исполнителя Snoop Dogg около $6 млн. Об этом пишут местные СМИ.

Средства пойдут на гонорар артисту, выполнение технических требований его команды, обеспечение безопасности и рекламные мероприятия.

Власти республики ожидают, что концерт соберет примерно 25 тыс человек, 5-6 тыс из которых будут туристами.

Когда пройдет концерт?

Выступление Snoop Dogg состоится 23 сентября. Оно будет организовано на стадионе "Раздан" в Ереване и станет частью реализуемого в республике проекта "Армянские гастроли мировой звезды". По словам самого рэпера, это будет легендарное шоу.