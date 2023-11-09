Композитор Джаваншир Гулиев госпитализирован в Стамбуле 

Азербайджанский композитор и педагог Джаваншир Гулиев, который находится в Турции, госпитализирован в одну из клиник Стамбула. Согласно предварительным данным, у него произошло кровоизлияние в мозг.

Состояние здоровья азербайджанского композитора и педагога Джаваншира Гулиева, находящегося в Турции, накануне резко ухудшилось, он был госпитализирован в одну из стамбульских клиник. Согласно предварительной информации, у Гулиева произошло кровоизлияние в мозг. Фонд Гейдара Алиева оказывает помощь в лечении композитора.

Джаваншир Гулиев родился 22 ноября 1950 года в Шеки. В 1968 году он окончил Шекинское музыкальное училище и поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова. Сначала Гулиев учился на факультете народных инструментов, а через два года поступил на композиторский факультет, занимался в классе профессора Джовдета Гаджиева. I квартет, в котором студент-второкурсник сочетал азербайджанскую национальную музыку и современные композиторские приемы, привлек внимание специалистов. Это сочинение обсуждали на многих научных конференциях, в том числе в Союзе композиторов СССР.

В 1975 году Гулиев окончил консерваторию, много лет он работал звукорежиссером в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Азербайджана, продолжал сочинять музыку, постоянно экспериментируя с различными стилями. Так, он впервые ввел в состав симфонического оркестра саз и зурну и использовал их как основные инструменты. Гулиев – создатель первого военного гимна современного независимого Азербайджана, известен он и как автор музыки к фильму "Ашиг Гариб" и другим кинолентам.

Много лет заслуженный деятель искусств Азербайджана преподавал в Ближневосточном университете на Северном Кипре, в 2022 году вернулся на родину.