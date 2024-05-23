Вестник Кавказа

Комитет парламента Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Ольга Калгашкина, Валентин Мельников
Комитет парламента Грузии преодолел вето на закон об иноагентах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии сегодня юридический комитет преодолел вето президента на закон об иноагентах. Представитель президента Грузии на заседании заявил о неприемлемости закона и его несоответствии конституции страны.

Сегодня в Тбилиси в ходе заседания в парламенте юридический комитет преодолел наложенное ранее президентом Грузии Саломе Зурабишвили вето на закон "О прозрачности иностранного влияния".

Напомним, парламент принял закон 14 мая на фоне акций протеста и критики Запада, 18 мая президент наложила вето. Парламент решил преодолеть вето, сегодня состоялось соответствующее заседание, на котором решение было одобрено юркомитетом.

"Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт"

– глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили

Завтра 28 мая вопрос вето рассмотрят на пленарном заседании.

Парламентский секретарь президента страны Георгий Мсхиладзе на заседании в понедельник заявил, что закон противоречит четырем статьям Конституции Грузии и назвал его неприемлемым.

"Вы не заставите меня перейти на содержательное, постатейное рассмотрение закона... Весь закон неприемлемый и его надо отменить"

– Мсхиладзе

Сегодняшнее заседание прошло в условиях желтого уровня безопасности, который продлен на неопределенный срок. Он подразумевает, что вход в правительственное здание разрешен только членам парламента и аккредитованным представителям СМИ. Завтрашнее заседание также пройдет в особых условиях безопасности.

Что обещают правительству протестующие?

Член "Экспертного клуба Грузии" Вахтанг Маисая в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" признался, что сам выступает против закона о прозрачности иностранного влияния и участвует в протестах, поскольку после его принятия политолог сам станет иноагентом – его структура более 20% финансирования получает из-за рубежа. В связи с этим он пообещал грузинским властям всплеск народного недовольства в случае запланированного преодоления президентского вето в парламенте.

"Будет массовый протест и массовые волнения. Большинство грузинского народа не поддерживает данное решение, в том числе и я. Так что завтра будет очень тяжелый день. Стоит ожидать блокировку парламента мирном путем. Именно мирными путями мы будем делать все возможное, чтобы вето президента не было преодолено", - сообщил он.

"Закон о прозрачности иностранного влияния рушит внешнеполитическую ориентацию Грузии на евроатлантическую интеграцию Из-за него ожидаются серьезные осложнения с нашими стратегическими партнерами на Западе – и это в условиях, когда российские войска находятся в Сухуме и Цхинвале. Мы считаем эту ситуацию самым главным вызовов и угрозой нашей национальной безопасности", - пояснил Вахтанг Маисая.

Также политолог заявил, что принятие закона не только повесит на него и его коллег ярлык иноагента, но и позволит властям неограниченно влиять на грядущие парламентские выборы. "На наш взгляд, это фактически прямой путь к тому, что парламентские выборы будут фальсифицированы", - заключил он.

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