Комитет парламента Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Сегодня в Тбилиси в ходе заседания в парламенте юридический комитет преодолел наложенное ранее президентом Грузии Саломе Зурабишвили вето на закон "О прозрачности иностранного влияния".
Напомним, парламент принял закон 14 мая на фоне акций протеста и критики Запада, 18 мая президент наложила вето. Парламент решил преодолеть вето, сегодня состоялось соответствующее заседание, на котором решение было одобрено юркомитетом.
"Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт"
– глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили
Завтра 28 мая вопрос вето рассмотрят на пленарном заседании.
Парламентский секретарь президента страны Георгий Мсхиладзе на заседании в понедельник заявил, что закон противоречит четырем статьям Конституции Грузии и назвал его неприемлемым.
"Вы не заставите меня перейти на содержательное, постатейное рассмотрение закона... Весь закон неприемлемый и его надо отменить"
– Мсхиладзе
Сегодняшнее заседание прошло в условиях желтого уровня безопасности, который продлен на неопределенный срок. Он подразумевает, что вход в правительственное здание разрешен только членам парламента и аккредитованным представителям СМИ. Завтрашнее заседание также пройдет в особых условиях безопасности.
Что обещают правительству протестующие?
Член "Экспертного клуба Грузии" Вахтанг Маисая в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" признался, что сам выступает против закона о прозрачности иностранного влияния и участвует в протестах, поскольку после его принятия политолог сам станет иноагентом – его структура более 20% финансирования получает из-за рубежа. В связи с этим он пообещал грузинским властям всплеск народного недовольства в случае запланированного преодоления президентского вето в парламенте.
"Будет массовый протест и массовые волнения. Большинство грузинского народа не поддерживает данное решение, в том числе и я. Так что завтра будет очень тяжелый день. Стоит ожидать блокировку парламента мирном путем. Именно мирными путями мы будем делать все возможное, чтобы вето президента не было преодолено", - сообщил он.
"Закон о прозрачности иностранного влияния рушит внешнеполитическую ориентацию Грузии на евроатлантическую интеграцию Из-за него ожидаются серьезные осложнения с нашими стратегическими партнерами на Западе – и это в условиях, когда российские войска находятся в Сухуме и Цхинвале. Мы считаем эту ситуацию самым главным вызовов и угрозой нашей национальной безопасности", - пояснил Вахтанг Маисая.
Также политолог заявил, что принятие закона не только повесит на него и его коллег ярлык иноагента, но и позволит властям неограниченно влиять на грядущие парламентские выборы. "На наш взгляд, это фактически прямой путь к тому, что парламентские выборы будут фальсифицированы", - заключил он.