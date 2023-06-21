Коков: российские сады прирастают кабардино-балкарскими саженцами

Опубликовано: 17:10, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии работают 15 хозяйств, которые в среднем ежегодно производят более 3,5 млн саженцев плодовых культур. Миллион из них ежегодно поставляется в регионы России.

Кабардино-Балкария на сегодняшний день один из крупнейших поставщиков саженцев плодовых деревьев для всей России, сообщил сегодня глава республики Казбек Коков в ходе пленарного заседания международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции "Pro-яблоко-2023", проходящей в ставропольских Минеральных Водах.

"В нашем регионе функционируют 15 сертифицированных хозяйств, ежегодно производщих более 3,5 млн саженцев плодовых культур, перекрывая потребности республики в посадочном материале. Порядка 1 млн саженцев КБР направляет за пределы региона", - написал Коков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

КБР давно вышла на самообеспеченность по плодам и ягодам, в рамках импортозамещения республика поставляет в субъекты России более 400 тыс т продукции.

"Активно занимаемся их хранением: современных хранилищ у нас без малого 200 тыс т, и нам надо двигаться в этом направлении, потому что сегодня Кабардино-Балкария производит 680 тыс т плодов и ягод. Из них яблоки - 560 тыс т"

- Казбек Коков

Северный Кавказ уже сформировал целый кластер садоводства, и теперь ему надо активно заниматься наукой в части селекции и производства посадочного материала, - добавил Коков.