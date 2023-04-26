Коклюш в Армении: заболеваемость выросла в несколько раз

В этом году в Армении наблюдается непростая ситуация с рядом инфекционных заболеваний. Более чем в два раза выросла заболеваемость коклюшем, также дети болеют корью, скарлатиной, сезонными вирусами.

В Армении с начала года выявили вдвое больше случаев коклюша, чем за весь прошлый год, также выросла заболеваемость корью, рассказал глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.

"В этом году у нас зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. В 2023 году было 50 случаев, в этом – уже 98. Подобная ситуация была в 2017-2018 гг. Подавляющее большинство инфицированных – дети дошкольного возраста"

– Атоян

Случаев кори за весь 2023 год было выявлено 545, а за 7,5 месяцев этого года - уже 547.

Также Атоян отметил, что сегодня в Армении высоки показатели заболеваемости ОРВИ и сезонными вирусами. Среди детей также циркулирует скарлатина.

Симптомы коклюша

Коклюш это острое инфекционное заболевание, заразиться им можно при тесном контакте воздушно-капельным путем. Главный симптом коклюша - продолжительный спазматический сухой кашель. Также для коклюша характеры воспаление слизистых дыхательных путей, ринит, головная боль, общая слабость и недомогание, рвота после кашля, возможны носовые кровотечения, судороги. Температура при коклюше может оставаться нормальной или поднимается максимум до 38 градусов.

Наибольшую опасность коклюш представляет для маленьких непривитых детей. В таких случаях могут развиваться тяжелые осложнения, пневмония, возможны летальные исходы.