Когда в Сочи откроются пляжи?

Российский черноморский курорт готовится к открытию пляжного сезона. Первые сочинские пляжи откроются к майским праздникам.
Сочи отпразднует первые майские выходные открытием пляжного сезона. С 1 мая начнут свою работу первые прибрежные территории. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
"Первые пляжные территории откроем к майским праздникам, а с июня — весь наш морской береговой комплекс"
– Алексей Копайгородский
В нынешнем сезоне планируется открыть 180 комфортабельных пляжей, которые будут оборудованы в едином стиле.
Власти разработали проект пляжных территорий таким образом, чтобы отдых на них был безопасным и комфортным для всех возрастных групп.
Также градоначальник отметил, что в Адлерском районе в этом году будут введены в эксплуатацию свыше 7 км прибрежной территории – это порядка двух десятков пляжей.