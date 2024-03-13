Вестник Кавказа

Когда в Сочи откроются пляжи?

Когда в Сочи откроются пляжи?
© Фото: telegram-канал главы Сочи
Российский черноморский курорт готовится к открытию пляжного сезона. Первые сочинские пляжи откроются к майским праздникам.

Сочи отпразднует первые майские выходные открытием пляжного сезона. С 1 мая начнут свою работу первые прибрежные территории. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Первые пляжные территории откроем к майским праздникам, а с июня — весь наш морской береговой комплекс"

– Алексей Копайгородский

В нынешнем сезоне планируется открыть 180 комфортабельных пляжей, которые будут оборудованы в едином стиле.

Власти разработали проект пляжных территорий таким образом, чтобы отдых на них был безопасным и комфортным для всех возрастных групп.

Также градоначальник отметил, что в Адлерском районе в этом году будут введены в эксплуатацию свыше 7 км прибрежной территории – это порядка двух десятков пляжей.

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