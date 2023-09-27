Когда и на сколько закроется аэропорт в Уральске?

Опубликовано: 17:28, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воздушная гавань столицы Западно-Казахстанской области будет закрыта для самолетов в течение нескольких дней в середине октября. Причина – ремонтные работы по восстановлению рулежной дорожки.

Добраться до Уральска самолетом в течение нескольких дней нельзя будет в октябре, так как местный аэропорт будет закрыт на ремонт. Детали рассказал глава пресс-службы воздушной гавани Айнагуль Сакпусунова.

Она пояснила, что в обновлении нуждается покрытие рулежной дорожки. Аэропорт в это время не будет ни принимать, ни отправлять рейсы.

На сколько закроется аэропорт в Уральске?

По словам пресс-секретаря, воспользоваться воздушными воротам Уральска нельзя будет с 2:00 8 октября и до 5:00 10 октября, а также 12 октября с 1:30 до 17:00, передает "Мой город".

"Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров"

— Айнагуль Сакпусунова

В сообщении также отмечено, что даты для проведения работ были выбраны в соответствии с прогнозом погоды и уменьшением количества рейсов.