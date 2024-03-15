Кобахидзе назначил нового губернатора Шида Картли

Администрация грузинского правительства сообщила о назначении нового главы региона Шида Картли. Должность занял Леван Харабадзе.

Новым губернатором региона Шида Картли в Грузии стал Леван Харабадзе. Такое решение принял премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

На встрече, состоявшейся 20 марта в администрации правительства, Кобахидзе в первую очередь пожелал новому губернатору успехов в работе, а затем поведал о реализуемых проектах в регионе и проектах, которые планируется осуществить в дальнейшем.

Справка

Леван Харабадзе по образованию юрист. До недавнего времени занимал должность директора департамента полиции МВД в регионе Гурия. Обладает многолетним опытом работы на руководящих постах.