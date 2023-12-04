Кинолог объяснил, как выгуливать собаку в мороз

Гулять с питомцем в сильный мороз нужно в середине дня. Собаку стоит «утеплить», а продолжительность прогулки - сократить, посоветовал кинолог.

Выгул собак в холодное время имеет свои особенности, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Выбирайте более теплые промежутки дня для прогулок. Это время примерно с полудня до обеда»

– Голубев

Кроме того, прогулка с питомцем должна быть активной и непродолжительной, пояснил он. Необходимо следить, чтобы животное не замерзало.

«Придумывайте активные игры, приучайте к одежде и всегда возвращайтесь домой сразу, как только заметите, что собака замерзла»

– Голубев

Если собака дрожит, нужно заканчивать прогулку и идти домой, добавил эксперт в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

В столичном регионе год начался аномальными морозами, с 5 января немного потеплеет, мороз ослабнет. На Рождество синоптики прогнозируют минус 15.