Кинолог объяснил, как выгуливать собаку в мороз

Выгул собак в холодное время имеет свои особенности, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Выбирайте более теплые промежутки дня для прогулок. Это время примерно с полудня до обеда»
– Голубев
Кроме того, прогулка с питомцем должна быть активной и непродолжительной, пояснил он. Необходимо следить, чтобы животное не замерзало.
«Придумывайте активные игры, приучайте к одежде и всегда возвращайтесь домой сразу, как только заметите, что собака замерзла»
– Голубев
Если собака дрожит, нужно заканчивать прогулку и идти домой, добавил эксперт в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
В столичном регионе год начался аномальными морозами, с 5 января немного потеплеет, мороз ослабнет. На Рождество синоптики прогнозируют минус 15.