Вестник Кавказа

Кинолог объяснил, как выгуливать собаку в мороз

Новогоднее украшение на Тверском бульваре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гулять с питомцем в сильный мороз нужно в середине дня. Собаку стоит «утеплить», а продолжительность прогулки - сократить, посоветовал кинолог.

Выгул собак в холодное время имеет свои особенности, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Выбирайте более теплые промежутки дня для прогулок. Это время примерно с полудня до обеда»

– Голубев

Кроме того, прогулка с питомцем должна быть активной и непродолжительной, пояснил он. Необходимо следить, чтобы животное не замерзало.

«Придумывайте активные игры, приучайте к одежде и всегда возвращайтесь домой сразу, как только заметите, что собака замерзла»

– Голубев

Если собака дрожит, нужно заканчивать прогулку и идти домой, добавил эксперт в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

В столичном регионе год начался аномальными морозами, с 5 января немного потеплеет, мороз ослабнет. На Рождество синоптики прогнозируют минус 15.

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