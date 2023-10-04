Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте

ЧП случилось на Ташкентском кинофестивале с одной из приглашенных звезд – актером Кевином Спейси, сообщают СМИ.
"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале"
– The Sun
В какой-то момент 64-летнему актеру стало плохо. Самым тревожным симптомом оказалось онемение левой руки, которое продлилось несколько секунд.
Спейси был госпитализирован. В больнице врачи провели необходимые исследования, в том числе сделали МРТ. Результаты порадовали актера и его поклонников: подозрения на инфаркт не подтвердились.
Состояние артиста нормализовалось. Он даже выступил на фестивале и рассказал об инциденте.
Кинофестиваль в Ташкенте
Традиционный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" стартовал в Ташкенте 29 сентября. Он проходил по 3 октября. Помимо Спейси, в столицу Узбекистана приехали звезда фильма "Такси" Сами Насери и другие знаменитые актеры, в том числе российские.