Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте

Опубликовано: 21:43, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знаменитый актер Кевин Спейси, приехавший в Узбекистан на кинофестиваль, был госпитализирован после ухудшения самочувствия. Врачи заподозрили у него сердечный приступ.

ЧП случилось на Ташкентском кинофестивале с одной из приглашенных звезд – актером Кевином Спейси, сообщают СМИ.

"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале"

– The Sun

В какой-то момент 64-летнему актеру стало плохо. Самым тревожным симптомом оказалось онемение левой руки, которое продлилось несколько секунд.

Спейси был госпитализирован. В больнице врачи провели необходимые исследования, в том числе сделали МРТ. Результаты порадовали актера и его поклонников: подозрения на инфаркт не подтвердились.

Состояние артиста нормализовалось. Он даже выступил на фестивале и рассказал об инциденте.

Кинофестиваль в Ташкенте

Традиционный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" стартовал в Ташкенте 29 сентября. Он проходил по 3 октября. Помимо Спейси, в столицу Узбекистана приехали звезда фильма "Такси" Сами Насери и другие знаменитые актеры, в том числе российские.