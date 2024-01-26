Кевин Ленини намерен покинуть "Краснодар"

В скором времени кубанский футбольный клуб "Краснодар" может покинуть его опорный защитник Кевин Ленини – его может выкупить клуб "Эмирейтс" из ОАЭ.

Опорный полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини может покинуть клуб, пишет "Чемпионат.ком".

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы футболиста, рассказал, что игроку поступают предложения, в том числе из ОАЭ.

"Я получил предложение от клуба из ОАЭ об аренде на пять месяцев с возможностью выкупа. Мы ждем одобрения от "Краснодара". Сам Ленини хочет поехать туда. Это клуб "Эмирейтс", где играет Иньеста"

- Пьер Фернандес

Напомним, Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина , кабо-вердианский футболист, выступает в "Краснодаре" на позиции опорного полузащитника. Трехлетний контракт с "быками" Ленини подписал 8 сентября 2022 года, он действует до июня 2025 года.