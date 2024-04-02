Вестник Кавказа

КЧР избавится от аварийного жилья

КЧР избавится от аварийного жилья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии намерены расселить из аварийного жилья более 1 тыс граждан до 2027 года. Всего планируется расселить порядка 40 домов.

Жители Карачаево-Черкесии получат новые дома. По программе расселения ветхих домов будут расселены 39 жилых зданий. В планах у властей, обеспечить новым местом жительства свыше 1 тыс человек. Информацию об этом озвучила заместитель главы министерства строительства и ЖКХ региона Зульфира Батчаева.

"КЧР досрочно завершила программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019−2025 годы и сейчас работает по новой программе, рассчитанной на 2023−2026 годы. В республике на 1 января 2022 года ветхими признаны 39 домов общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров, в которых проживают 1 126 человек. В прошлом году переселили 298 жителей региона почти из 4,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья"

 - Зульфира Батчаева

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил властям региона продлить программу расселения ветхого жилья до 2023 года и профинансировать ее на 330 млрд рублей.

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