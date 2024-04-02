В КЧР взялись за капитальный ремонт многоэтажек

Более 30 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в Карачаево-Черкесии. Об этом проинформировали в пресс-службе главы и правительства региона.

В рамках программы капитального ремонта в Карачаево-Черкесии на 2024 год было включено более 30 домов, что является значительным шагом в улучшении жилищного фонда региона.

«В Карачаево-Черкесии продолжаются работы по программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно краткосрочному плану капитального ремонта, в текущем году планируется отремонтировать 31 многоквартирный дом»

– пресс-служба главы и правительства региона.

В релизе отмечается, что капремонт включает в себя комплекс улучшение теплоизоляции зданий, замену устаревших коммуникаций, ремонт кровли, обновление лифтов и создание благоустроенных придомовых территорий. Эти меры направлены на повышение качества жилья, улучшение условий проживания граждан и общественное благоустройство.

Цель программы – создание безопасных и комфортных условий для проживания жильцов, повышение энергоэффективности зданий и улучшение внешнего вида жилых комплексов.

В пресс-службе отметили, что для жильцов многоквартирных домов проведение капитального ремонта приносит множество преимуществ.

Во-первых, это улучшение жилищных условий, повышение уровня комфорта и безопасности.

Во-вторых, капитальный ремонт способствует увеличению стоимости жилья и повышению привлекательности района для потенциальных покупателей.

В результате, участие многоквартирных домов в программе капитального ремонта в Карачаево-Черкесии на 2024 год позволит значительно улучшить жилищные условия жителей, обеспечивая им комфорт, безопасность и повышенную стоимость жилья.