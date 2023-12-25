Казнен террорист, атаковавший посольство Азербайджана в Тегеране

В Иране сегодня состоялась казнь Ясина Гусейнзаде. Он совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в январе 2023 года.

В Иране утром 21 мая 2025 года привели в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде, который совершил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Теракт был совершен утром 27 января 2023 года, около 08:30 утра Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на азербайджанское посольство в Тегеране. В результате погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, также ранения получили еще два сотрудника дипучреждения.

О казни преступника сообщил сегодня информационный портал Судебной системы Ирана.