Опубликовано: 10:31, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран планирует открыть свое представительство Торгово-промышленной палаты в столице Татарстана. Инициатива по открытию принадлежит Казани.

Представительство иранской Торгово-промышленной палаты в России может распахнуть свои двери в Казани, сообщил руководитель ТПП РФ Сергей Катырин.

При этом он заявил, что в первую очередь приоритет отдается Москве. По его словам, иранские партнеры не имеют ничего против Казани, которая как раз и выдвинула данное предложение.

Стоит добавить, что Катырин принимает участие в международном форуме ТТП, который в настоящее время проходит в столице Татарстана. Мероприятие является частью международного экономического форума "Россия - Исламский мир".