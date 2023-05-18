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Казань может обзавестись представительством ТТП Ирана

Казань может обзавестись представительством ТТП Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран планирует открыть свое представительство Торгово-промышленной палаты в столице Татарстана. Инициатива по открытию принадлежит Казани.

Представительство иранской Торгово-промышленной палаты в России может распахнуть свои двери в Казани, сообщил руководитель ТПП РФ Сергей Катырин.

При этом он заявил, что в первую очередь приоритет отдается Москве. По его словам, иранские партнеры не имеют ничего против Казани, которая как раз и выдвинула данное предложение.

Стоит добавить, что Катырин принимает участие в международном форуме ТТП, который в настоящее время проходит в столице Татарстана. Мероприятие является частью международного экономического форума "Россия - Исламский мир".

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