Россия и Иран будут торговать в юанях

Опубликовано: 17:56, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тегеран, уже сейчас на 80% торгующие рублями и риалами, скоро могут начать вести расчеты в юанях. Такие обсуждения уже ведутся, рассказал Александр Новак.

Торговля между РФ и Ираном в скором времени может начать осуществляться в юанях - китайской валюте, о такой возможности сообщил сегодня российский вице-премьер.

По словам Александра Новака, на сегодняшний день доля расчетов в российских рублях и иранских риалах в торговле между странами превышает 80%.

Помимо этого, указал политик, Москва и Тегеран ведут обсуждения относительно расчетов с помощью юаней.

АЭС Бушер

Новак также прокомментировал тему долга, который появился у иранского правительства перед Росатомом за создание атомной электростанции "Бушер".

Вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос решен сторонами.

Зампредседателя правительства уточнил, что стройка продолжается.