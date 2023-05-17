Россия и Иран будут торговать в юанях

Москва и Тегеран, уже сейчас на 80% торгующие рублями и риалами, скоро могут начать вести расчеты в юанях. Такие обсуждения уже ведутся, рассказал Александр Новак.
Торговля между РФ и Ираном в скором времени может начать осуществляться в юанях - китайской валюте, о такой возможности сообщил сегодня российский вице-премьер.
По словам Александра Новака, на сегодняшний день доля расчетов в российских рублях и иранских риалах в торговле между странами превышает 80%.
Помимо этого, указал политик, Москва и Тегеран ведут обсуждения относительно расчетов с помощью юаней.
АЭС Бушер
Новак также прокомментировал тему долга, который появился у иранского правительства перед Росатомом за создание атомной электростанции "Бушер".
Вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос решен сторонами.
Зампредседателя правительства уточнил, что стройка продолжается.