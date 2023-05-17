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Россия и Иран будут торговать в юанях

Россия и Иран будут торговать в юанях
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва и Тегеран, уже сейчас на 80% торгующие рублями и риалами, скоро могут начать вести расчеты в юанях. Такие обсуждения уже ведутся, рассказал Александр Новак.

Торговля между РФ и Ираном в скором времени может начать осуществляться в юанях - китайской валюте, о такой возможности сообщил сегодня российский вице-премьер.

По словам Александра Новака, на сегодняшний день доля расчетов в российских рублях и иранских риалах в торговле между странами превышает 80%.

Помимо этого, указал политик, Москва и Тегеран ведут обсуждения относительно расчетов с помощью юаней.

АЭС Бушер

Новак также прокомментировал тему долга, который появился у иранского правительства перед Росатомом за создание атомной электростанции "Бушер".

Вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос решен сторонами.

Зампредседателя правительства уточнил, что стройка продолжается.

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