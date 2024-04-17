Казахстанский премьер призвал сдержать инфляцию

В правительстве Казахстана зафиксировали ощутимый рост цен на продукты питания первой необходимости – премьер-министр страны призвал глав регионов принять действенные меры для снижения инфляции.

С начала года власти Казахстана отмечают заметный рост продуктов питания, причем большинство из них относятся к категории первой необходимости – ситуация вызывает тревогу в правительстве, о чем на его совещании заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

"По итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%. В этом году перед правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, масло сливочное и макаронные изделия. Это достаточно много позиций, да и процент роста цен очень чувствительный"

- Олжас Бектенов

Особенно заметен рост инфляции в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, ее необходимо сдержать – поставил премьер задачу правительству и Национальному банку, отметив социальную важность проблемы и проконтролировать работу в регионах.

Для обуздания инфляции Бектенов поручил расширить импортозамещающее производство, увеличивать посевные площади основных культур и активнее использовать стабилизационные фонды, субсидирование на удешевление стоимости продукции, а также соглашения по обеспечению ценовой стабильности.