Вестник Кавказа

Казахстанский Алаколь потрясло сильное землетрясение

Казахстанский Алаколь потрясло сильное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на границе Казахстана и Китая произошло 5-балльное землетрясение, его почувствовали на себе отдыхающие на живописном озере Алаколь – подземные толчки были зафиксированы в 6:30 утра по местному времени.

Минувшей ночью в 181 км от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, вблизи казахстано-китайской границы, казахстанские сейсмологи зафиксировали сильный подземный толчок магнитудой 5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 06:30 утра по времени Астаны (4:30 мск), находился примерно в 20 км от границы с Казахстаном и в 38 километрах к востоку от казахстанского курортного озера Алаколь. В эпицентре сила подземных толчков достигала 6,4 баллов, его весьма ощутимо почувствовали отдыхающие на курорте туристы, передает "Интерфакс".

Стоит заметить, что ощутимого урона землетрясение не нанесло – во всяком случае, пока сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, отметили сейсмологи.

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