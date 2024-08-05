Казахстанских студентов ждут вагоны без кондиционеров

В скором времени в казахстанских поездах появятся недорогие вагоны для студентов, в которых они смогут добраться к месту учебы, однако поездки будут непростыми – им придется терпеть и жару, и холод.

Уже до конца текущего месяца в популярных у казахстанских студентов поездах, в которых они добираются из дома к месту учебы, появятся дополнительные "студенческие" вагоны и даже поезда, которые будут заметно отличаться дешевизной – но, как говорится, есть нюансы, сообщили в Минтранспорта Казахстана.

Составы отправятся в Алматы из Актау и Атырау, но только в них не будет кондиционеров: и если в средней полосе России эту неприятность можно перетерпеть, то в Казахстане с его резко континентальным климатом – вряд ли: днем воздух может раскалиться до 40 градусов жары, а ночью остыть до отрицательных температур, передает "АиФ-Казахстан".

В Минтрансе пояснили: летом новые вагоны с кондиционерами востребованы на других маршрутах, а вот ставить приборы климат-контроля на "студенческие" вагоны слишком дорого – проще извиниться перед их пассажирами, что и заранее сделал Комитет железнодорожного и водного транспорта.

Пока восемь таких вагонов вместительностью 360 человек с 23 августа начнут ходить в Алматы из Актау, а 16, 18, 20 и 22 августа в южную столицу будут ходить три дополнительных вагона на 540 пассажиров из Атырау. Если число заявок от студентов будет больше, министерство готово добавить к поездам дополнительные вагоны.