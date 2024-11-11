Казахстанские аграрии делают ставку на бобовые и масличные культуры

Казахстанские аграрии сократят посевные площади пшеницы в пользу масличных и бобовых культур, которые значительно рентабельнее на мировом рынке – это позволит улучшить структуру посевов, считают в Минсельхозе страны.

При проведении весенне-полевых работ в наступившем 2025 году предпочтение будет отдано не пшенице и злаковым, а масличным и бобовым культурам, сообщил сегодня на заседании правительства 11 февраля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

"Акцент на масличные и бобовые культуры, которые пользуются высоким спросом на рынках, с ценами на лен и рапс, достигающими 200 тыс тенге за тонну"

- Айдарбек Сапаров

Общая посевная площадь в стране составит 23,8 млн га, что на 518 тыс га больше по сравнению с прошлым годом, однако пшеницы будет посеяно почти на 730 тыс га меньше, что повысит рентабельность агробизнеса и улучшит структуру посевов и обеспечит устойчивое развитие аграрного сектора, полагает глава Минсельхоза страны, передает "АиФ-Казахстан".

В Казахстане второй год внедряется дорожная карта по диверсификации посевных площадей, цель программы – переориентация на высокорентабельные культуры, за счет которой ими будет охвачено около 1 млн га, земель, доля масличных вырастет на 365 тыс га.

Напомним, масличные культуры - это технические растения, используемые для получения жирных масел. Из их семян и плодов получают растительные масла, которые используются в пищевой, кормовой, химической и других отраслях промышленности.