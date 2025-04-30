Вестник Кавказа

Казахстан заинтересовался "Интервидением"

Казахстан заинтересовался "Интервидением"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участник "Интервидения" от Казахстана станет известен в этом месяце. Конкурс пройдет в Москве в сентябре 2025 года.

Казахстан определится с представителем на "Интервидении" в течение июня. Об этом поведали в Минкультуры республики.

В ведомстве отметили, что музыкальные группы и коллективы в стране проявили интерес к участи в этом песенном конкурсе, передает ТАСС.

"В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках. Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется"

– Минкультуры РК

Там также пояснили, что поведали, что пока не знают, на каком именно языке будет петь представитель страны.

"Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации"

– казахстанское ведомство

Напомним, в 2025 году "Интервидение" состоится в Москве 20 сентября.

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