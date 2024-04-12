Казахстан ввел запрет на импорт авиационного топлива

Импортное авиатопливо временно не поступает в Казахстан. Власти ввели запрет на импорт на фоне затоваривания нефтебаз.

В Казахстане наблюдается избыток авиатоплива в настоящее время, чтобы ситуация не усугублялась, власти страны ввели месячный запрет на импорт.

«За январь-апрель 2024 года накопленные и бесперебойно восполняемые запасы авиатоплива в стране составили 105-120 тыс тонн. За январь-март суммарный импорт авиатоплива - около 70 тыс тонн авиатоплива. Следовательно, причиной затоваривания нефтебаз авиатопливом является импорт авиатоплива в дополнение к вырабатываемому казахстанскому авиатопливу»

– Минэнерго Казахстана

На данный момент запрет уже действует, он введен до 24 апреля и может быть продлен.

В республике растет производство нефтегазохимической продукции, а также потребление углеводородного сырья. В ближайшие годы такая тенденция будет сохраняться, следует из прогноза ведомства.